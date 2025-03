Inferno mortale in autostrada, 5 mezzi coinvolti: morta una ragazza

Sulla Catania – Siracusa è chiusa la carreggiata, in direzione della statale 114, al km 3,500, a Catania, a causa di un incidente mortale. Nell’impatto sono state coinvolte tre autovetture e due mezzi pesanti.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

A perdere la vita una donna, 24 anni, originaria di Belpasso, nel Catanese, che si trovava a bordo di una macchina. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia stradale che hanno disposto la chiusura del tratto per ricostruire le fasi dell’incidente ed accertare le responsabilità. La giovane è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo e quando sono arrivati i soccorritori per lei non c’era più nulla da fare.