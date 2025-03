Tragedia al centro commerciale Etnapolis: 16enne precipita e muore

Tragico incidente a Belpasso, in provincia di Catania, la sera dell’8 marzo. Un ragazzo di 16 anni, Simone, originario di Motta Sant’Anastasia, ha perso la vita dopo essere precipitato da un lucernario del parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis. La caduta, da un’altezza di circa 15 metri, ha avuto conseguenze devastanti.

Il giovane si trovava in compagnia di amici quando si è verificato l’incidente. Immediatamente allertati, i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, prestando le prime cure al ragazzo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, mentre Simone veniva trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania.

Nonostante gli sforzi dei medici, le gravi lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali. Il ragazzo è deceduto in nottata. L’area dell’incidente è stata sequestrata dai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.