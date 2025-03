Panico sul volo Perugia-Palermo: aereo non riesce ad atterrare e viene dirottato

Momenti di paura sul volo Perugia-Palermo Ryanair. Per il maltempo in atto il velivolo è stato dirottato da Palermo a Trapani. Si è trattato del volo Ryanair numero FR3787 che era in arrivo dal capoluogo umbro, come riporta la pagina Facebook Sicilia in Volo. L’equipaggio avrebbe provato due volte le manovre di atterraggio a Punta Raisi. Poi la decisione di dirottare il volo all’aeroporto di Trapani. A seguire dopo che ha fatto rifornimento di carburante è atterrato poi a Palermo e ha continuato il suo ruolino di marcia giornaliero operando altri voli.

“Ero sull’aereo e ci siamo presi un bello spavento – ha raccontato uno dei passeggeri – ci sono stati due tentativi di atterraggio seguiti da due ‘riattaccate’ con vuoti d’aria e oscillazioni belle toste. Panico a bordo con bambini in lacrime e gente che ha vomitato. L’atterraggio a Trapani è stata la soluzione migliore. Una volta atterrato l’aereo ha fatto carburante ed è ripartito ma solo con metà dei passeggeri. Gli altri sono scesi a terra baciandola come fa il Papa nei Paesi lontani”.

“Ero anch’io sul volo – scrive un altro passeggero – la prima ‘riattaccata’ è stata fatta prima di arrivare sulla pista anche se non si percepiva tanto vento, però se il pilota ha scelto di riattaccare ci può stare, la seconda è sembrata veramente strana, l’aereo era a pochissimi metri da terra, 2-3 metri. Nonostante sembrasse che atterrava si è rialzato di nuovo