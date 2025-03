Incidente mortale sulla provinciale, muore un giovane

n grave incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri. Un giovane ha perso la vita lungo la Provinciale 1 Augusta-Brucoli, mentre viaggiava in auto con il fratello. L’impatto è avvenuto intorno alle 22.30, quando il veicolo, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro il muro perimetrale di un’abitazione privata.

Il fratello della vittima, che si trovava a bordo dell’auto al momento dell’incidente, è stato prontamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Augusta. Le sue condizioni non sono al momento note.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Augusta, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Il traffico veicolare sulla Provinciale 1 è rimasto sospeso fino alle ore 3 del mattino per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sul posto anche il personale del 118 e i Vigili del Fuoco.