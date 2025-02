La Regione Siciliana offre nuove opportunità di lavoro: candidature per diplomati e laureati

La Regione Siciliana, attraverso il Formez, ha avviato una serie di selezioni per diverse figure professionali da inserire nel Dipartimento della Formazione Professionale a Palermo. Le candidature, aperte a diplomati e laureati con comprovata esperienza, dovranno essere presentate entro il 3 marzo 2025 sulla piattaforma Inpa.gov.

Opportunità per esperti nella riqualificazione dei formatori

Il primo bando riguarda la selezione di due esperti con esperienza quinquennale o decennale per un contratto di collaborazione. Il progetto si concentra sull’assessment e la riqualificazione del personale iscritto all’Albo Regionale dei Formatori della formazione professionale. I candidati selezionati supporteranno il Servizio 3 del Dipartimento nella verifica dei requisiti dei formatori, progetteranno e gestiranno strumenti didattici per percorsi di riqualificazione in e-learning, forniranno assistenza didattica e supporto ai docenti, ed elaboreranno report sui requisiti di aggiornamento e conformità dei percorsi formativi. Per candidarsi è richiesto il possesso di un diploma e un’esperienza professionale tra i 5 e i 10 anni nella gestione di progetti per la pubblica amministrazione.

Ricerca di un esperto in previdenza e provvedimenti amministrativi

Un secondo avviso pubblico riguarda la selezione di un esperto in ambito giuridico-previdenziale. Il candidato ideale possiede una laurea specialistica in Giurisprudenza e almeno 5 anni di esperienza in materia previdenziale e provvedimenti amministrativi. La risorsa selezionata si occuperà dell’analisi delle posizioni previdenziali dei formatori, della redazione di rapporti per l’Ufficio Legale della Regione, dell’elaborazione di bozze di provvedimenti amministrativi e normativa sulle politiche del lavoro, e della predisposizione di documenti per la gestione della cancellazione dall’Albo dei Formatori per coloro che non hanno completato l’aggiornamento obbligatorio. Il contratto offerto ha una durata di 9 mesi, con un compenso massimo di 20.160 euro.

Selezione di esperti in monitoraggio finanziario

Infine, la Regione ricerca due esperti con laurea specialistica e un’esperienza tra i 5 e i 10 anni nel monitoraggio tecnico-finanziario di progetti complessi. Le figure selezionate si occuperanno della verifica della documentazione contabile per i pagamenti delle indennità di frequenza, della redazione di report mensili sull’andamento dei pagamenti e dell’aggiornamento dei dati finanziari nel sistema di monitoraggio della Regione Siciliana. Anche in questo caso, il contratto ha una durata massima di 9 mesi, con un compenso fino a 15.840 euro.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Tutti gli interessati alle posizioni aperte possono inviare la propria candidatura online attraverso la piattaforma Inpa.gov entro il 3 marzo 2025. Per maggiori dettagli sui requisiti specifici e sulle modalità di presentazione delle domande, si consiglia di consultare i bandi completi pubblicati sul portale.