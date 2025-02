Realizzato un mega parco fotovoltaico a Partinico, energia verde a 7.000 famiglie

Nasce a Partinico il primo parco fotovoltaico d’Italia,

RWE, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili, annuncia la messa in esercizio del suo primo parco fotovoltaico in Italia, denominato “Bosco”. Situato a Partinico, in provincia di Palermo, l’impianto vanta una potenza di 8,3 MWac e si estende su una superficie di 16 ettari. Grazie all’impiego di circa 15.000 moduli bifacciali, Bosco sarà in grado di fornire energia pulita a circa 7.000 famiglie italiane, contribuendo significativamente alla transizione energetica del Paese.

Un processo autorizzativo innovativo

Il progetto Bosco si distingue per l’efficienza del suo processo autorizzativo. Grazie all’implementazione di una nuova procedura accelerata, RWE è riuscita a raggiungere la fase “Ready to Build” in meno di 18 mesi, un risultato notevole che testimonia l’impegno dell’azienda nell’accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia. La costruzione dell’impianto è stata completata in circa dieci mesi.

Integrazione con le infrastrutture esistenti

Per massimizzare l’efficienza e minimizzare l’impatto ambientale, il Parco Fotovoltaico Bosco sfrutta la sottostazione RWE preesistente, già utilizzata per l’immissione in rete dell’energia prodotta dai parchi eolici locali dell’azienda. Questa soluzione intelligente ottimizza l’uso del territorio e delle risorse, evitando la costruzione di nuove infrastrutture.

Salvaguardia dell’ecosistema locale

La tutela della biodiversità è stata una priorità nella realizzazione del progetto Bosco. L’impianto è dotato di una recinzione progettata specificamente per la fauna selvatica, che consente il passaggio sicuro di piccoli animali come volpi e conigli grazie ad uno spazio appositamente previsto tra il terreno e il filo inferiore.

Un passo avanti verso un futuro energetico sostenibile

Paolo Raia, Country Chair di RWE Renewables Italia, ha commentato con entusiasmo l’inaugurazione di Bosco, sottolineando come questo impianto rappresenti solo il primo di una serie di progetti fotovoltaici in cantiere. Raia ha evidenziato la sinergia tra il solare e l’eolico, due fonti rinnovabili che si completano a vicenda grazie ai loro schemi di produzione complementari. Bosco, ha aggiunto, è un esempio virtuoso di efficienza, sia dal punto di vista autorizzativo che per l’accesso alla rete, e rappresenta un passo concreto verso un futuro energetico sostenibile, stabile ed economicamente vantaggioso per l’Italia.

RWE: un attore chiave nel mercato italiano delle rinnovabili

RWE consolida la sua posizione di leader nel mercato italiano delle energie rinnovabili, con un approccio integrato che spazia dallo sviluppo alla costruzione, gestione e commercializzazione di parchi eolici e impianti solari. Con 16 parchi eolici onshore già operativi in Italia, per una capacità installata di circa 527 MW, RWE fornisce energia verde a circa 450.000 famiglie italiane ogni anno. Oltre a Bosco e al Parco Eolico di Mondonuovo (53 MW) in costruzione in provincia di Brindisi, l’azienda sta sviluppando i suoi primi impianti agrivoltaici su scala commerciale a Morcone (9,8 MWac) e Acquafredda (9,3 MWac) in Campania.