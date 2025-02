Allerta Meteo Sicilia: arriva il ciclone Nord Atlantico

La Sicilia si prepara ad un radicale cambio di circolazione atmosferica a partire da mercoledì prossimo. Un flusso d’aria nord atlantica irromperà sul bacino del Mediterraneo, portando con sé un’ondata di piogge in Sicilia. I principali modelli meteorologici, come GFS e ECMWF, concordano sulla possibilità di un inizio marzo caratterizzato da una fase invernale piuttosto intensa. Questa tendenza, tuttavia, richiede ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Piogge previste: focus su zone occidentali e settentrionali

Le previsioni indicano che le precipitazioni saranno più intense tra mercoledì e giovedì, concentrandosi in particolare sulle zone occidentali e settentrionali dell’isola. L’evoluzione precisa del fenomeno sarà monitorata attraverso il nowcasting per fornire aggiornamenti in tempo reale.

Un vortice di bassa pressione in arrivo

Un’area di bassa pressione si formerà sul Mediterraneo centrale nella giornata di mercoledì e persisterà per almeno due giorni, influenzando le condizioni meteo sull’isola. Si prevede quindi maltempo anche per la giornata di giovedì, con un minimo barico che si protrarrà fino a venerdì.

Perturbazione atlantica: maltempo diffuso in Italia

Una nuova perturbazione atlantica sta entrando nel Mediterraneo, ma il picco di instabilità è atteso per metà settimana. Un fronte freddo attraverserà la penisola italiana, generando un fronte occluso carico di precipitazioni. Questo sistema perturbato porterà maltempo diffuso in Italia tra martedì e giovedì, con piogge localmente intense, venti in rinforzo e neve sulle Alpi a quote medio-alte.

Temperature stabili, nonostante il maltempo

Nonostante le precipitazioni, le temperature non subiranno variazioni significative e rimarranno in molte zone leggermente al di sopra della media stagionale. Mercoledì, in particolare, si prevede il passaggio di una nuova perturbazione che porterà piogge di moderata intensità, a partire dai settori occidentali della Sicilia.