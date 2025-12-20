Meteo Sicilia, feste bagnate e freddo: in arrivo il ciclone di Natale

Le festività sono alle porte, ma quest’anno gli addobbi potrebbero bagnarsi sotto una pioggia battente. Le ultime proiezioni sul Meteo Sicilia non lasciano spazio a molti dubbi: l’Isola si prepara ad affrontare una settimana natalizia all’insegna dell’instabilità, a causa di un vasto ciclone invernale che metterà fine alla tregua climatica.

Meteo Sicilia: piogge dal Solstizio alla Vigilia

Mentre il Nord Italia combatte con le nebbie, il Sud è già nel mirino delle correnti instabili. Già da sabato 20 dicembre, la Sicilia (insieme alla Calabria) farà i conti con rovesci intensi di origine nordafricana. È il preludio di un cambio di passo deciso: domenica 21 dicembre, in coincidenza con il Solstizio d’Inverno (ore 16:03), si aprirà ufficialmente una fase più cruda e perturbata.

Se al Nord-Ovest tornerà la neve a bassa quota, per il Meteo Sicilia lo scenario prevede un progressivo peggioramento che ci accompagnerà per tutta la Settimana Santa. Il ciclone nord-atlantico, infatti, si approfondirà sul Mar Tirreno proprio tra il 23 e il 24 dicembre.

Meteo Natale: la tendenza per il 25 dicembre

Cosa dobbiamo aspettarci per il giorno più atteso dell’anno? Le previsioni Meteo Natale indicano che il 25 dicembre non sarà risparmiato dal maltempo. L’instabilità si riacutizzerà proprio sulla nostra Isola, oltre che sulle regioni adriatiche e al Nord-Ovest.

Non solo ombrelli aperti: l’intera penisola, Sicilia compresa, sarà sferzata da venti forti che faranno percepire temperature decisamente più rigide rispetto alla media del periodo. Mentre sulle Alpi e sugli Appennini la neve scenderà copiosa (dai 700 ai 1300 metri a seconda della latitudine), al Sud vivremo un Natale dal sapore prettamente invernale, grigio e ventoso.

In sintesi, prepariamoci a un long time caratterizzato da cappotti pesanti e impermeabili: l’inverno ha deciso di alzare la voce proprio sotto l’albero.