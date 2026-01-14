Meteo

Meteo, ciclone in arrivo dalla prossima settimana: tempesta di Scirocco e forti piogge

L’anticiclone africano che ha dominato la scena meteorologica sta per alzare bandiera bianca, anche se in modo lento e graduale. Sulla Sicilia, e in particolare sulla nostra provincia, si apre una fase di variabilità che ci accompagnerà fino al weekend, preludio di un peggioramento ben più marcato atteso all’inizio della prossima settimana.

Due sono le manovre atmosferiche che mineranno la stabilità: la prima è una perturbazione africana di modesta entità in arrivo da sud-ovest, la seconda – decisamente più incisiva – è legata alla discesa di una profonda saccatura polare verso la Penisola Iberica e il Nord Africa.

I prossimi giorni: nuvole e scirocco

Fino a sabato, gli effetti si tradurranno principalmente in cieli via via più nuvolosi, specialmente a partire da venerdì, con qualche pioggia sparsa e venti che insisteranno dai quadranti orientali o sud-orientali. Ma è da domenica che la musica cambierà davvero: lo Scirocco inizierà a soffiare con maggiore intensità, segnale inequivocabile che un profondo ciclone si sta formando sul Nord Africa, pronto a tuffarsi nel Mediterraneo.

Lunedì a rischio tempesta

Sebbene i modelli matematici non siano ancora perfettamente allineati su tempi e traiettorie precise, la tendenza sembra ormai tracciata. Da lunedì il meteo potrebbe farsi turbolento: ci attendono venti di Levante e Scirocco che potrebbero raggiungere raffiche di tempesta, accompagnati da piogge diffuse e persistenti.

A pagare il prezzo più alto, in termini di precipitazioni, dovrebbero essere le zone orientali della Sicilia, geograficamente più esposte a questo tipo di correnti. Per i dettagli puntuali bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti, ma l’avviso è chiaro: l’autunno (o l’inverno che sia) sta per battere un colpo deciso.

