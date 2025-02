Palermo, donna alla guida ubriaca provoca incidente e distrugge 5 auto

Ieri sera, in via Umberto Giordano, una donna di 44 anni ha perso il controllo della sua Ford Ka+, provocando una collisione a catena con cinque auto parcheggiate. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma i danni alle vetture coinvolte sono ingenti.

Alcol test positivo per l’automobilista

Sottoposta ad alcol test, la conducente è risultata positiva con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, rientrando nella seconda fascia prevista dalla legge.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Zandonai, mentre la 44enne percorreva via Umberto Giordano in direzione di via Notarbartolo. La Ford Ka+ ha urtato una Ford Eco Sport, una Dacia Sandero, un’Audi A3 e due Renault, una Twingo e una Captur. Il violento impatto ha allertato i residenti, che hanno prontamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Intervento delle autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.