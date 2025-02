Furto con spaccata nella stazione di servizio di Capaci, nel Palermitano. I ladri ripresi dalle telecamere.

Una spaccata, come viene definita nel gergo criminale. Un’auto usata come ariete usata per sfondare l’ufficio del distributore di carburante Eni. Il bottino non è stato ancora quantificato.

Acquisite le immagini di videosorveglianza del benzinaio, sul furto indagano i Carabinieri del Comando Stazione di Capaci.