Folle inseguimento a Palermo, fugge con l’auto ma si schianta contro un muro

PALERMO – I carabinieri hanno denunciato alla procura di Palermo, due giovani di 25 anni ed una ragazza di 27 anni tutti già noti alle forze dell’ordine per resistenza a pubblico ufficiale e per guida senza patente. In azione i militari della stazione Falde. I carabinieri durante l’espletamento di un posto di controllo, hanno intimato l’alt all’auto guidata da uno dei 25enni che, non si è fermato accelerando repentinamente.

“I militari – dice il Comando provinciale – sono riusciti a fermare la macchina in via Autonomia Siciliana ma, alla richiesta di fornire i documenti di guida e circolazione, il conducente è nuovamente ripartito a velocità allontanandosi dalla zona. Il controllo del territorio ha permesso ai carabinieri di rintracciare la vettura in via Angiò dove, è stato constatato, che il mezzo in fuga era andato a sbattere contro un muro”.

“Poi è scattata l’identificazione dei giovani che occupavano il mezzo, ostacolata dalle rimostranze dei ragazzi che per tale motivo sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale – dicono i Carabinieri -. È emerso che il conducente si era dato alla fuga perché non in possesso di patente di guida perché mai conseguita e che era stato già sanzionato amministrativamente per la stessa violazione nell’ultimo biennio e che questi, guidava una vettura sottoposta a sequestro”.