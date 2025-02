Tragedia in cantiere edile, muore un operaio

Un tragico incidente si è verificato questa mattina in un cantiere edile di piazza Sant’Angelo, a Licata. Un operaio ha perso la vita mentre era impegnato in alcuni lavori. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare, ma si ipotizza un malore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’operaio si trovava nei pressi di un portone quando è improvvisamente crollato a terra. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Licata per avviare le indagini.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.