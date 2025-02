Storica giornata a Misilmeri, via libera a progressioni di carriera e nuove assunzioni

Al Comune di Misilmeri sono stati firmati oggi i contratti per le progressioni di carriera, l’incremento orario, le stabilizzazioni e le nuove assunzioni; sono sessantaquattro i dipendenti oggetti del provvedimento, oltre il 50% del personale del Comune.A darne notizia Luigi D’Agostino, coordinatore territoriale Enti locali della Cisl Fp Palermo Trapani, che ha seguito tutto l’iter propedeutico a “questo importante traguardo che rappresenta – come ha sottolineato – una conquista significativa per i lavoratori coinvolti e un passo avanti per l’intero ente”.

Nel dettaglio, sono state formalizzate le progressioni di carriera per 20 dipendenti da Operatori (ex cat. A) a Operatori Esperti (ex cat. B) e per 3 dipendenti da Operatori Esperti (ex cat. B) a Istruttori (ex cat. C). Inoltre, 17 unità tra Operatori ed Operatori Esperti vedranno un incremento orario da 27 a 32 ore, mentre altre 5 passeranno da 32 a 34 ore. Sul fronte delle stabilizzazioni e delle nuove assunzioni, 13 lavoratori ASU sono stati stabilizzati con contratto a 24 ore, mentre sono stati assunti 4 Assistenti Sociali, un Educatore Professionale (full-time) e un Rendicontatore (part-time al 50%). Sono stati inoltre inseriti 2 dipendenti con contratto ex cat. C e 2 con contratto ex cat. B appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99.

“Oggi è una giornata storica per il Comune di Misilmeri che rimarrà nella memoria di molti lavoratori: dopo anni di attese e sacrifici, tanti lavoratori vedono finalmente riconosciuti il loro impegno e la loro professionalità – ha aggiunto D’Agostino – la firma dei contratti relativi alle progressioni di carriera, alle stabilizzazioni del personale ASU, agli aumenti orari per i lavoratori part-time e alle nuove assunzioni garantisce maggiore stabilità lavorativa e un concreto miglioramento della qualità della vita per molte famiglie”.

La Cisl Fp sottolinea come “questo importante risultato sia il frutto di una collaborazione sinergica tra sindacato e Amministrazione comunale, che ha dimostrato una chiara volontà politica nel rafforzare l’organico”. “Restano ancora passi importanti da compiere per eliminare definitivamente il precariato – ha detto D’Agostino – e noi continueremo a sostenere questo percorso con determinazione, impegnandoci per nuovi obiettivi che garantiscano maggiore stabilità, sicurezza economica e opportunità di crescita per tutti i lavoratori”.