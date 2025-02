Un nuovo traghetto per la Palermo-Genova, salpa la GNV Polaris

Palermo – GNV (compagnia di traghetti parte del Gruppo MSC) ha ospitato oggi, a bordo di GNV Polaris attraccata al porto di Palermo, un incontro volto a rafforzare il dialogo con le istituzioni, i principali clienti e partner commerciali locali.

All’appuntamento hanno partecipato, accolti dal Comandante della nave Antonino Russo, dall’Amministratore Delegato di GNV Matteo Catani e dal management della Compagnia, tra gli altri, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’Assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale Luca Lupi, oltre a diversi rappresentanti delle autorità locali, delle agenzie di viaggio e dei partner commerciali siciliani.

Durante il proprio discorso l’Amministratore Delegato di GNV, Matteo Catani, ha illustrato le strategie di innovazione e sviluppo della Compagnia, sottolineando l’importanza strategica degli investimenti mirati al rinnovamento della flotta e all’adozione di tecnologie a basso impatto ambientale: “Stiamo investendo in maniera significativa nel piano di rinnovamento della flotta, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più efficiente e moderno, anche dal punto di vista dell’impatto ambientale. Con orgoglio, cogliamo questa occasione per annunciare che le ultime due navi della nostra commessa, GNV Virgo e GNV Aurora, entreranno in flotta entro la fine di quest’anno, con ben undici mesi di anticipo rispetto al progetto iniziale. Questo ritmo accelerato ci consente di espandere rapidamente il nostro piano di sviluppo, rispondendo alle esigenze del mercato e implementando il nostro contributo allo sviluppo economico dei territori coinvolti. La rotta Palermo-Genova è al centro di questa evoluzione: da gennaio è operativa GNV Polaris che a giugno – anticipando anche in questo caso i tempi previsti – verrà affiancata da GNV Orion.”

“Le nuove navi sono equipaggiate con tecnologie ambientali all’avanguardia. La terza e la quarta (GNV Virgo e GNV Aurora) saranno le prime GNV ad essere alimentate a GNL (e in assoluto le prime navi a GNL progettate per il mercato dei traghetti italiano), riducendo ulteriormente e significativamente (-50%) le emissioni. Questo è un chiaro segnale del nostro impegno concreto verso un futuro sempre più sostenibile. Si rende però essenziale, in questo senso, il sostegno del governo e delle istituzioni, soprattutto per quanto riguarda la modernizzazione delle infrastrutture portuali, l’adozione del cold ironing e lo sviluppo di un’adeguata rete di distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale come il GNL. Entrambe le nuove navi alimentate a GNL avranno le caratteristiche giuste per operare sulle nostre linee italiane, ma in questo momento non avremmo la possibilità di rifornirci di tale carburante perché mancano le reti distributive e le infrastrutture portuali per consentirlo. È dunque indispensabile che anche i porti e i sistemi di rifornimento italiani siano pronti per sfruttare appieno queste tecnologie altrimenti saremo costretti a posizionare le navi più all’avanguardia sul mercato all’estero.” Ha aggiunto Matteo Catani.

Il traghetto, con la propria capacità di trasporto di persone e merci, rappresenta un portatore diretto e indiretto di interessi sui territori che collega, contribuendo al benessere, allo sviluppo economico e sociale e allo scambio culturale degli stessi. I collegamenti con l’isola non solo favoriscono gli scambi commerciali, ma creano un “ponte” strategico per la cooperazione e lo scambio culturale tra le regioni.

Nel 2024 nei porti siciliani di Palermo e Termini Imerese, GNV ha movimentato quasi 750mila passeggeri e oltre 2 milioni di metri lineari di merci, contribuendo in modo determinante alla crescita dei nodi logistici e alla valorizzazione del patrimonio culturale delle aree servite.

Matteo Catani ha concluso evidenziando le specificità dell’isola: “La Sicilia rappresenta per noi un mercato di fondamentale importanza, oltre il 30% del nostro business, ed in particolare la storica rotta Palermo-Genova continua a essere un punto di riferimento strategico. Il dispiegamento delle due nuove navi in questa tratta ci permetterà di dare un ulteriore impulso alla crescita del traffico e all’occupazione locale. Tuttavia, per realizzare pienamente queste ambiziose prospettive, è necessario un impegno condiviso con le istituzioni: incentivi allo sviluppo, maggiore spazio in porto e infrastrutture moderne sono elementi essenziali per consolidare il nostro ruolo di catalizzatore economico e sociale sui territori.”

Con una stazza lorda di 46.000 tonnellate, lunga 218 metri e larga 29,60 metri, la nave è progettata per offrire il massimo in termini di efficienza energetica e qualità dei servizi di bordo. Può ospitare fino a 1.500 passeggeri, è dotata di 239 cabine e dispone di 3100 metri lineari di capacità di carico, ideali per gestire i flussi su tratte ad alta intensità come la Genova-Palermo su cui è operativa dallo scorso 7 gennaio 2025.

Tra le tecnologie all’avanguardia dal punto di vista ambientale spiccano il sistema di cold ironing, che riduce drasticamente le emissioni in porto, e sistemi avanzati per il trattamento dei gas di scarico, conformi agli standard IMO Tier III. L’uso di illuminazione LED e pitture siliconiche sulla carena garantisce ulteriore risparmio energetico e una riduzione dei consumi. Più in generale, GNV Polaris si distingue per gli elevati standard ambientali, che consentiranno una riduzione delle emissioni di CO2 del 30% rispetto alle altre unità attualmente in flotta.

A bordo, passeggeri e autisti potranno godere di un’esperienza di viaggio innovativa e confortevole. La nave offre una gamma di servizi progettati per trasformare l’attraversata in un momento piacevole e memorabile, unendo praticità, relax e attenzione ai dettagli:

Area Food & Beverage innovativa: dal fascino panoramico del Seaview Lounge, ideale per momenti di relax, al Market Place, che offre piatti preparati al momento e cooking show per un’esperienza culinaria d’eccellenza.

Pizza e Steak House: un’evoluzione del classico Pizza Corner, che unisce piatti trendy e tradizione culinaria italiana.

Hospitality all’avanguardia: spazi pensati per ogni esigenza, dalle aree giochi digitali dedicate ai bambini alle zone pet-friendly, con cabine appositamente progettate per garantire il massimo comfort anche agli animali domestici.

Tecnologie di comunicazione avanzate: tra cui una connessione Wi-Fi stabile e veloce che garantisce ai passeggeri la possibilità di rimanere sempre connessi durante il viaggio. Inoltre, grazie al digital signage e alla segnaletica in braille, GNV Polaris offre un’esperienza inclusiva e innovativa, garantendo comunicazioni efficaci e accessibilità.