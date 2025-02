Allerta meteo arancione, Sicilia flagellata dal maltempo

Un’ondata di maltempo si è abbattuta sulla Sicilia, con Messina e la sua provincia particolarmente colpite da intense piogge, grandinate e forti raffiche di vento. Dalla serata di sabato 1 febbraio, l’isola è nell’occhio del ciclone, con la situazione che si è aggravata nelle prime ore di oggi, come previsto dall’allerta diramata dalla Protezione Civile.

Zafferia sommersa dall’acqua: residenti intrappolati

A Messina, il temporale ha causato lo straripamento del torrente che attraversa il villaggio di Zafferia. L’acqua ha invaso le strade, trasformandole in fiumi di fango e detriti, trascinando via alcune auto e intrappolando i residenti nelle loro abitazioni. I soccorritori dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare le persone bloccate e mettere in sicurezza la zona.

Criticità diffuse in tutta la città di Messina

Le forti piogge hanno creato disagi in tutta la città di Messina, da nord a sud. Anche l’area del Policlinico universitario è stata interessata dagli allagamenti, con il padiglione E del Pronto Soccorso invaso dall’acqua. Sul posto è stata installata una pompa per accelerare il deflusso e ripristinare la funzionalità del reparto. Cimiteri, ville e parchi cittadini sono stati chiusi al pubblico per motivi di sicurezza.

Supercella sullo Stretto di Messina: tromba d’aria avvistata

Dal punto di vista meteorologico, la formazione di una rara supercella sopra lo Stretto di Messina ha aggravato la situazione. Questa particolare formazione temporalesca, nota per la sua capacità di generare tornado, ha scatenato forti raffiche di vento, intense grandinate e numerosi fulmini, accompagnati da nubi minacciose a bassa quota. Una tromba d’aria è stata avvistata nei pressi di Galati Marina.

Interruzioni stradali e deviazioni del traffico

L’Anas ha comunicato la chiusura provvisoria di due tratti della SS114 “Orientale Sicula” a causa dello straripamento dei torrenti Fiumedinisi, ad Alì Terme, e Agrò, a Sant’Alessio Siculo. Il traffico è stato deviato sull’autostrada A18 Messina-Catania. Le squadre Anas e le forze dell’ordine sono al lavoro per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Il Presidente Schifani monitora la situazione

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato di essere in costante contatto con il capo della Protezione Civile regionale e con il sindaco di Messina per coordinare gli interventi e garantire assistenza alla popolazione. Schifani ha ringraziato i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso, sottolineando l’importanza dell’allerta arancione emanata dalla Protezione Civile. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul comportamento di alcuni cittadini che, nonostante l’allerta, hanno lasciato le auto parcheggiate in prossimità dei torrenti, mettendo a rischio la propria sicurezza.

Disagi e allagamenti in provincia di Messina

Il maltempo ha causato disagi anche in altri comuni della provincia di Messina. A Villafranca Tirrena si sono verificate frane, allagamenti e il cedimento di un muretto di contenimento. A Saponara, il livello del torrente ha destato preoccupazione, mentre a Ortoliuzzo si è registrato un fiume di fango in strada. A Riposto, nella zona di Torre Archirafi, è in corso la piena di un torrente, ma la situazione è al momento sotto controllo.

Grandinata sull’Etna: strade imbiancate

Una violenta grandinata si è abbattuta nella notte su alcuni paesi del versante sud-est dell’Etna, ricoprendo le strade di ghiaccio. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per soccorrere automobilisti in panne e per i danni causati dall’acqua, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni e Gravina di Catania.