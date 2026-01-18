Maltempo, arriva la tempesta Harry: allerta arancione in Sicilia e scuole verso la chiusura

La Sicilia si prepara a una giornata di forte maltempo. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta arancione per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026, focalizzato principalmente sul versante orientale dell’Isola. La causa è l’intensificarsi della tempesta “Harry”, che sta portando con sé condizioni di estrema instabilità meteorologica.

Le previsioni indicano piogge torrenziali e violenti temporali, accompagnati da venti di burrasca e forti mareggiate lungo le coste esposte. Il rischio idrogeologico e idraulico è classificato come elevato: si temono allagamenti, frane e pesanti ripercussioni sulla viabilità extraurbana e cittadina. Nel resto della regione, l’allerta resta di colore giallo.

In queste ore cresce l’attesa per le decisioni dei primi cittadini. Data la criticità del quadro meteo, è molto probabile la chiusura delle scuole in numerosi comuni della Sicilia orientale e nelle aree più colpite. Si ricorda che la sospensione delle attività didattiche dipende esclusivamente da specifiche ordinanze sindacali, che verranno emanate in base agli ultimi aggiornamenti della Protezione Civile.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza: si consiglia di limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e di monitorare costantemente i canali istituzionali del proprio Comune per evitare di diffondere informazioni non verificate.