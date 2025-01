Lavoro in Sicilia: 600 candidati ai recruiting day con GNV

Sono stati 600 i candidati che hanno partecipato alle tre giornate siciliane di recruiting organizzate dalla Regione, in collaborazione con la compagnia di navigazione Gnv e con Sviluppo Lavoro Italia. Oggi nella città etnea l’ultimo appuntamento, dopo quelli di mercoledì 29 gennaio a Palermo e di giovedì 30 a Trapani. Sono state circa 200 le persone che si sono presentate, in ciascuno dei tre giorni, nelle sedi dei Centri per l’impiego, dove si sono svolti i colloqui.

Soddisfazione dell’assessore Albano

«Siamo soddisfatti – ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano – dei numeri raggiunti in questi giorni. Grazie a un approccio strategico e mirato dei job day che abbiamo attivato, stiamo consentendo a tantissimi siciliani, soprattutto giovani, di conoscere le varie opportunità lavorative. Il recruiting è un aspetto fondamentale per connettere talenti e aziende e può fare una grande differenza nel supportare lo sviluppo professionale e l’occupazione in Sicilia. Il governo Schifani, attraverso queste iniziative aiuta i giovani a trovare lavoro e, allo stesso tempo, contribuisce anche a creare un ecosistema occupazionale più forte e dinamico in Sicilia».

Candidati preselezionati per i colloqui

Ai colloqui hanno partecipato i candidati preselezionati dai Centri per l’impiego dopo l’esame dei curriculum.