Boom turistico: 3 mete siciliane brillano tra le preferite dagli italiani

Isole e città d’arte: la Sicilia conquista i viaggiatori. Il 2024 si conferma un anno d’oro per il turismo, con un’impennata di viaggi da parte degli italiani. L’analisi dei dati di Parclick.it, applicazione leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, rivela un aumento del 68% nelle ricerche di parcheggio presso gli aeroporti italiani rispetto al 2023. In questo contesto, le città siciliane si distinguono, confermandosi mete di grande appeal. Lampedusa, perla del Mediterraneo, si posiziona al sesto posto tra le 25 destinazioni più gettonate, registrando un incremento di richieste del 17% rispetto all’anno precedente. Palermo, ricca di storia e cultura, occupa l’ottava posizione con una crescita del 23%, mentre Catania, con il suo vulcano e il suo fascino barocco, si attesta al 22esimo posto, segnando un aumento del 16%.

Il Bel Paese tra le mete più ambite

Non solo la Sicilia, ma l’intero territorio italiano attrae un flusso crescente di turisti. Oltre alle città siciliane, altre sei località italiane si posizionano tra le 25 destinazioni più ricercate: Napoli (4° posto), Brindisi (17°), Bari (18°), Bologna (21°), Verona (24°) e Torino (25°). Tutte queste città hanno sperimentato un notevole aumento delle ricerche di parcheggio aeroportuale nel 2024 rispetto al 2023. Napoli registra un +19%, Bari un +37%, mentre Brindisi, Bologna, Verona e Torino mostrano incrementi ancora più significativi, rispettivamente del 76%, 52%, 87% e 71%.

L’Europa e le mete internazionali: un’attrazione irresistibile

Le città europee, con la loro ricchezza culturale e artistica, si confermano tra le mete preferite dagli italiani. Parigi si aggiudica il primo posto nella classifica delle destinazioni più ricercate nel 2024, seguita da Amsterdam e Londra. Altre capitali europee molto apprezzate sono Praga (10°), Lisbona (11°), Barcellona (12°), Budapest (14°), Vienna (15°) e Madrid (20°).

Sole, mare e divertimento: le mete più gettonate per le vacanze

Le destinazioni balneari, con le loro spiagge e la vivace vita notturna, esercitano un forte richiamo sui turisti italiani. Ibiza e Malta si posizionano rispettivamente al quinto e settimo posto tra le preferenze dei viaggiatori, mentre Tenerife occupa il tredicesimo posto. Per quanto riguarda le mete a lungo raggio, New York, Dubai, Zanzibar e Bangkok si confermano tra le destinazioni più ambite, occupando rispettivamente il nono, sedicesimo, diciannovesimo e ventitreesimo posto nella classifica generale. Infine, tra le 150 destinazioni più ricercate dagli italiani nel 2024, quelle che hanno registrato la maggiore crescita rispetto al 2023 sono Pisa (+110%), Nevsehir in Cappadocia (+133%), Rovaniemi in Lapponia (+135%), Perugia (+138%) e Madeira con un impressionante +302%.