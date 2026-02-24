Turismo

Due celebri mete turistiche siciliane tra le 20 più desiderate d’Europa

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

L’Italia si riprende con orgoglio il palcoscenico del turismo internazionale. Secondo l’ultima classifica European Best Destinations 2026, basata sui voti di oltre 1,3 milioni di viaggiatori, il Belpaese torna a essere protagonista assoluto con ben sette località tra le prime venti in Europa.

La Sicilia protagonista con Cefalù e Taormina

Il cuore pulsante del successo italiano batte in Sicilia. Cefalù ha conquistato il quindicesimo posto, ammaliando i turisti con il suo mix unico di storia normanna e mare cristallino. Taormina, icona del turismo d’élite, si piazza al ventesimo posto, forte del suo inimitabile Teatro Antico. Insieme a loro, la classifica celebra la varietà italiana con Verona, Burano, Bosa, Ravello e Procida.

Madrid in vetta, seguono Nicosia e la Stiria

Il podio europeo vede trionfare Madrid, votata come miglior destinazione del 2026 per la sua vivacità culturale e gastronomica. Al secondo posto troviamo Nicosia (Cipro), seguita dalla regione slovena della Štajerska, nota per il turismo rurale e i castelli.

I risultati sono frutto di un sondaggio globale che ha coinvolto viaggiatori di 154 Paesi, valutando oltre 500 destinazioni in base alla popolarità, alla qualità dei servizi e all’impegno per la sostenibilità, criterio ormai fondamentale per il mercato contemporaneo.

News suggerite per te:

  1. Turismo, Monreale regina alla Bit di Milano: è tra le 10 mete top del 2026 per Visit Italy
  2. Il Telegraph incorona la Sicilia tra le mete imperdibili del 2026
  3. L’aeroporto di Palermo chiude il 2025 con 9,2 milioni di passeggeri
