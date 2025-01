Il celebre olio evo siciliano ottiene il Marchio Storico di Interesse Nazionale

L’olio Barbera, con il suo marchio “Barbera Palermo”, entra a far parte del prestigioso Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale. Un traguardo significativo che celebra 130 anni di storia ininterrotta sotto la guida della stessa famiglia, un caso unico nel settore oleario italiano. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del marchio Barbera non solo come simbolo di qualità e tradizione, ma anche come parte integrante della cultura e dell’industria italiana.

Un Riconoscimento di eccellenza

L’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, rappresenta un’attestazione di valore inestimabile per il “Made in Italy”. L’iniziativa mira a valorizzare e tutelare quei marchi che hanno contribuito in modo significativo alla storia economica e culturale del paese. Per le aziende, l’inserimento in questo albo speciale significa ottenere un riconoscimento di eccellenza e un’opportunità per promuovere ulteriormente i propri prodotti o servizi a livello nazionale e internazionale.

Ambasciatori del patrimonio culturale e industriale

Le imprese iscritte nel registro diventano ambasciatrici del patrimonio culturale e industriale italiano, contribuendo in modo significativo all’economia del paese. La tutela accordata a questi marchi storici sottolinea la loro rilevanza strategica per l’economia nazionale. L’olio Barbera, con la sua lunga tradizione familiare, si inserisce perfettamente in questo contesto, rappresentando un esempio di successo e continuità nel settore oleario.

Un legame profondo con la Sicilia e Palermo

Manfredi Barbera, esponente dell’azienda, esprime grande orgoglio per questo riconoscimento, che celebra non solo la storia e la tradizione dell’olio Barbera, ma anche il profondo legame con la cultura olearia siciliana, in particolare con la città di Palermo. L’azienda ha saputo evolversi nel corso degli anni, mantenendo salde le proprie radici e guardando al futuro con l’obiettivo di conquistare i mercati internazionali.

Un nuovo capitolo per il marchio Barbera

L’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale segna un nuovo capitolo per l’olio Barbera. Questo traguardo conferma la dedizione e la visione che hanno guidato l’azienda per generazioni, testimoniando il profondo legame della famiglia Barbera con l’autenticità e la qualità dei suoi prodotti. Con la stessa passione e dedizione che ha caratterizzato la sua storia, l’olio Barbera guarda al futuro, forte di un’eredità di oltre un secolo.