Allerta meteo Sicilia: Protezione Civile rinnova l’avviso

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la Sicilia settentrionale e per Trapani e Agrigento

La Sicilia rimane in allerta per le avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando l’isola. La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla, in particolare per la Sicilia settentrionale nella giornata odierna e per le province di Trapani e Agrigento per la giornata di domani.

Precipitazioni Intense Attese sui Settori Occidentali

Secondo il bollettino della Protezione Civile, per oggi si prevedono piogge da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali, concentrate soprattutto sui settori occidentali dell’isola. I quantitativi di pioggia accumulati potrebbero raggiungere livelli localmente moderati.

Domani Allerta Gialla Limitata a Trapani e Agrigento

Per la giornata di domani, l’allerta gialla è stata limitata alle province di Trapani e Agrigento. Anche in queste aree si attendono precipitazioni da isolate a sparse, con possibili rovesci o temporali localizzati sui settori occidentali. I quantitativi di pioggia previsti sono generalmente deboli, ma potrebbero raggiungere livelli moderati in alcune zone.

Resto dell’Isola in Allerta Verde

Nel resto della Sicilia, il livello di allerta è verde, indicando un rischio meteorologico minore. Tuttavia, si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti delle previsioni meteo e di seguire le indicazioni delle autorità competenti.