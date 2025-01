Allerta meteo Sicilia, la conta dei danni: 700 interventi dei Vigili del fuoco

Sono stati 1.180 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per il maltempo che da ieri sta interessando la Sicilia, la Calabria, la Campania e la Sardegna. La situazione più grave in Sicilia, la regione più colpita dal ciclone mediterraneo arrivato dal Nord Africa.

Sono 700 gli interventi in Sicilia per danni d’acqua, alberi pericolanti e dissesti statici: squadre ancora al lavoro nelle province di Catania, Messina, Enna, Agrigento e Ragusa. Evacuate a Randazzo (CT) alcune famiglie a causa dell’esondazione del torrente Nunziata. Tanti gli interventi anche a Palermo e provincia. 260 gli interventi in Calabria, tra le province di Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia.

In Sardegna dall’inizio dell’emergenza i vigili del fuoco hanno effettuato 180 interventi, mentre in Campania, in provincia di Caserta sono stati 40 gli interventi a causa del forte vento.

Nelle foto squadre al lavoro nel comune di Enna.

Intanto per la giornata di oggi il meteo è in miglioramento anche se la Protezione Civile regionale siciliana ha diramato un altro avviso di allerta meteo gialla per tutta l’isola e per tutto il giorno.