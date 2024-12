Sicilia regina della musica di Capodanno, da Antonacci alla Pausini al concertone di Canale 5

La Sicilia si prepara ad accogliere il nuovo anno con un’esplosione di musica e festeggiamenti in ogni angolo dell’isola. Da Palermo a Catania, da Messina ad Augusta, grandi nomi della musica italiana e talenti emergenti si esibiranno in concerti e spettacoli per tutti i gusti, offrendo un Capodanno indimenticabile.

Palermo: Biagio Antonacci torna in Piazza

Dopo 25 anni di assenza, Biagio Antonacci torna a Palermo per infiammare Piazza Ruggero Settimo con il suo “Tutti a Palermo”. Il cantautore milanese ripercorrerà la sua trentennale carriera, dai successi storici ai brani più recenti tratti dall’album “L’Inizio”, accompagnato dalla sua energica band. Ad accompagnare la serata, Radio Italia con i suoi dj Paoletta e Mauro Marino, che introdurranno anche l’artista siciliano Mario Incudine, incaricato di aprire le danze. Dopo la mezzanotte, la festa continuerà con il dj set di Paoletta, che remixerà i migliori successi della musica italiana.

Siracusa: AKA 7even accende Piazza Duomo

Piazza Duomo a Siracusa si prepara ad accogliere il nuovo anno con il sound urban-pop di AKA 7even, uno degli artisti più promettenti del panorama musicale italiano. Prima del suo concerto, i Babil On Suite scalderanno l’atmosfera con il loro sound coinvolgente. A seguire, il dj set di Ornella P farà ballare la piazza fino alle prime luci dell’alba.

Messina: Laura Pausini chiude il tour mondiale al PalaRescifina

A Messina, il PalaRescifina ospiterà l’ultima tappa del tour mondiale di Laura Pausini, che saluterà il 2024 con uno show speciale di Capodanno, “Happy 2025”. Oltre alle quasi tre ore di concerto con i suoi più grandi successi, la cantante romagnola regalerà al pubblico messinese un medley esclusivo per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

Maletto: Fiorella Mannoia in versione sinfonica

Piazza XXIV Maggio a Maletto, nel Catanese, vibrerà con le note di Fiorella Mannoia, una delle voci più amate della musica italiana. L’artista romana si presenterà nella sua veste sinfonica, “Fiorella Sinfonica”, accompagnata da un’orchestra che arricchirà i suoi brani più celebri con nuovi arrangiamenti.

Augusta: Francesco Gabbani in Piazza Castello

Piazza Castello ad Augusta si prepara ad accogliere Francesco Gabbani, cantautore e musicista di grande successo, fresco di nomina tra i big in gara al Festival di Sanremo 2025. A partire dalle 23, Gabbani ripercorrerà il suo repertorio, dai successi virali come “Occidentali’s Karma” a brani più recenti, offrendo una serata di musica e divertimento per tutto il pubblico.

Catania: “Capodanno in Musica” in Piazza Duomo, in diretta su Canale 5

Piazza Duomo a Catania sarà il cuore pulsante del Capodanno siciliano, ospitando “Capodanno in Musica”, l’evento trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Promosso dalla Regione Siciliana in partnership con Mediaset, il concerto vedrà alternarsi sul palco grandi nomi della musica italiana, idoli di diverse generazioni: da Alberto Urso a Baby K, da Marco Masini a Orietta Berti, da Paola e Chiara a Riccardo Fogli e Umberto Tozzi, solo per citarne alcuni. Completano il cast i giovani talenti della scuola di “Amici” e una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio. Lo spettacolo inizierà subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.