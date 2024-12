Nove furti in un mese al Ristorante Solart Village di Capaci, il titolare annuncia la chiusura

Il ristorante Solart Village di Capaci, situato in via Portofino, ha annunciato la sua chiusura definitiva a seguito di una serie impressionante di furti subiti nell’ultimo mese. Roberto Corrao, titolare dell’attività, ha espresso la sua profonda delusione e amarezza per la situazione, denunciando la mancanza di sicurezza e la scarsa tutela delle attività commerciali nella zona. “Dopo nove furti in un solo mese, abbiamo deciso di arrenderci”, ha dichiarato Corrao. “L’ultimo episodio si è verificato proprio la sera dell’Immacolata, costringendoci a rimanere chiusi nonostante le numerose prenotazioni. Il ladro ci ha ripetutamente sottratto la spesa destinata alla preparazione dei pranzi, oltre a rubare attrezzature di vario genere, dall’impianto stereo completo di casse, mixer e amplificatore, agli strumenti per la cura degli spazi esterni. I danni ammontano a migliaia di euro in pochissimo tempo. Abbiamo resistito alla pandemia, ma questo ladro seriale ha distrutto il nostro lavoro e la nostra serenità”.

Il tentativo di furto sventato dai Carabinieri

L’ultimo tentativo di furto è avvenuto la sera dell’8 dicembre. Corrao, attraverso le telecamere di sorveglianza, ha notato il ladro mentre effettuava un sopralluogo con l’intento di rubare lo spillatore di birra, l’ultima attrezzatura rimasta nel bar. Il titolare ha prontamente avvisato i Carabinieri, che hanno organizzato un’operazione per catturare il malvivente. “Ho sentito il ladro parlare con un complice”, ha raccontato Corrao, “e ho capito che sarebbe tornato intorno alle 23. Nonostante la festa e le prenotazioni, abbiamo tenuto chiuso il ristorante. Come avrei potuto lavorare sapendo che il ladro avrebbe potuto rubare nuovamente la spesa appena fatta?”. I Carabinieri, appostati nei pressi del locale, hanno arrestato il ladro, un palermitano di 42 anni, mentre tentava di mettere a segno l’ennesimo furto.

L’amarezza del titolare e la denuncia della mancanza di sicurezza

Nonostante l’arresto, Corrao rimane profondamente amareggiato e sfiduciato. “So che il ladro tra qualche ora sarà di nuovo libero”, ha commentato. “Purtroppo, non abbiamo alcuna tutela. In tutto il territorio, da Terrasini a Isola delle Femmine, c’è una sola pattuglia dei Carabinieri durante la notte. È impossibile controllare tutto. Si parla tanto di sicurezza, ma nei fatti non esiste. Lo Stato è socio delle attività commerciali, incassando una parte cospicua dei nostri guadagni, ma in cambio non offre alcun servizio. Per questo ho deciso di dire basta”. La chiusura del Solart Village rappresenta un duro colpo per la comunità di Capaci e un segnale allarmante sulla situazione della sicurezza nelle attività commerciali della zona.