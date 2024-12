A Palermo la Fiera del lavoro, per disoccupati, ci saranno anche Google e Ibm

Una fiera del lavoro rivolta agli under 35 con l’obiettivo di fornire conoscenze, strumenti e metodi pratici utili nella ricerca di un’occupazione, con la possibilità anche di effettuare colloqui con le aziende presenti. Si tratta di “Palermo Job Connect – Tradizione e innovazione”, un’iniziativa in programma il 18 e il 19 dicembre 2024 ai Cantieri culturali alla Zisa, a Palermo, organizzata dall’assessorato regionale al Lavoro – tramite il Centro per l’Impiego di Palermo e Monreale -, insieme con il Comune di Palermo – assessorato alle Politiche giovanili e innovazione digitale – e con la partecipazione dell’assessorato alle Attività produttive del Comune di Palermo e il supporto di Sviluppo Lavoro Italia.

Inaugurazione e Partecipanti

All’inaugurazione, prevista il 18 dicembre alle 9.30, parteciperanno l’ assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano; gli assessori comunali alle Politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli, e alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, e Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia.

Opportunità per i Giovani

In programma, nel corso delle due giornate, diversi momenti di condivisione tra giovani e istituzioni con la finalità di fornire supporto, orientamento, opportunità lavorative e formative. Gli incontri sono rivolti a tutti i giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni e la partecipazione è libera. Allo stesso tempo, il Centro per l’Impiego (Cpi) nei prossimi giorni contatterà circa 24 mila giovani della provincia di Palermo, già iscritti al Cpi, per invitarli a partecipare e indirizzarli verso percorsi di accompagnamento al lavoro e incontri con le aziende.

Presenza Istituzionale e Progetti

Il Comune di Palermo sarà presente con il Progetto “Fuori dal giro”, un presidio mobile “in rete” per la prevenzione e la riduzione dei rischi delle dipendenze patologiche rivolto a minori e giovani palermitani. Alle due giornate parteciperanno anche gli ospiti delle strutture del progetto Sai (Sistema accoglienza integrazione), il Ciapi e il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali. Il Comando militare dell’esercito “Sicilia” parteciperà con un team informativo per l’orientamento alle carriere nelle forze armate, mentre la Sezione territoriale, attraverso il progetto “Sostegno alla ricollocazione professionale”, illustrerà gli sbocchi occupazionali nel settore della Difesa.

Colloqui e Formazione Digitale

Le aziende presenteranno le proprie realtà lavorative, illustreranno le competenze tecniche necessarie per accedere ai propri organici ed effettueranno colloqui con i partecipanti. Ci sarà spazio anche per attività di orientamento e di dimostrazione pratica con alcune realtà che hanno un’offerta formativa gratuita accessibile agli under 35 per l’acquisizione delle competenze digitali, tra cui Ibm, Edgemony, Google developer e Indeed.