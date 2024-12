Concerto di Capodanno a Palermo, è ufficiale: sul palco Biagio Antonacci

Dopo un periodo di incertezza, è stato ufficializzato il nome dell’artista che si esibirà a Palermo per il concerto di Capodanno: Biagio Antonacci. Il cantautore milanese mancava dal capoluogo siciliano da 25 anni e accontenterà così i tantissimi fan che attendevano il suo ritorno.

L’arena dello spettacolo sarà Piazza Ruggero Settimo

L’artista salirà sul palco allestito come da tradizione in Piazza Ruggero Settimo. Qui l’evento, intitolato “Tutti a Palermo”, prenderà il via alle 21 con l’esibizione di Mario Incudine e della sua band. Poi toccherà ad Antonacci intrattenere il pubblico con i suoi più grandi successi e i brani del nuovo album “L’inizio”.

Prevista anche una conduzione speciale dell’evento

A scandire i vari momenti della serata ci sarà anche una conduzione d’eccezione, affidata alle voci di Radio Italia Paoletta e Mauro Marino. I due celebri speaker introdurranno i live e i dj set che si alterneranno per accompagnare il pubblico fino al countdown di mezzanotte.

Escluse le proposte di alcune società di eventi

Per la scelta dell’artista, il Comune ha optato per la proposta di Nuccio La Ferlita, escludendo quelle di altre società come Giuseppe Rapisarda Management, Marcello Cannizzo Agency e la coppia Mca Group-Pulp Entertainment.