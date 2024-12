Arriva perturbazione atlantica in Sicilia, attese piogge benedette

Un’intensa perturbazione atlantica sta per raggiungere la Sicilia, portando con sé piogge abbondanti e venti forti, in particolare nelle zone settentrionali e occidentali dell’isola. Dopo una mattinata soleggiata, il tempo è destinato a peggiorare rapidamente nel pomeriggio a causa di un impulso perturbato proveniente da ovest. Questo cambiamento repentino è causato dallo spostamento dell’anticiclone verso l’Atlantico, che lascia il Mediterraneo esposto a perturbazioni.

Perturbazione Atlantica in transito sul Mediterraneo

Una perturbazione atlantica si sta muovendo verso est sul Mediterraneo centro-occidentale e nelle prossime ore raggiungerà la Sicilia, causando un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla parte occidentale dell’isola. La perturbazione è associata a un centro di bassa pressione che questa sera si posizionerà sul Tirreno centro-meridionale. Domani, si sposterà verso lo Ionio, intensificandosi ulteriormente, per poi allontanarsi definitivamente nella seconda parte di venerdì, portando un temporaneo miglioramento del tempo.

Precipitazioni diffuse e neve in montagna

Già dalla mattinata odierna, l’arrivo del fronte caldo del sistema perturbato causerà un aumento della nuvolosità sulla Sicilia occidentale, con le prime precipitazioni. Nel corso della giornata, la nuvolosità e i fenomeni si estenderanno al resto della regione, intensificandosi ulteriormente sulla Sicilia occidentale e settentrionale, soprattutto durante la notte e la giornata di domani. Le precipitazioni potrebbero essere localmente intense e la neve è prevista a partire dai 1500-1600 metri di altitudine.

Venti forti e mari agitati

Oggi i venti soffieranno moderati da ovest e sud-ovest, per poi disporsi da nord e rinforzare sensibilmente nella giornata di domani. Questo causerà un’intensificazione del moto ondoso, soprattutto sul Tirreno, che diventerà molto mosso o localmente agitato. Venerdì si assisterà a un parziale miglioramento del tempo sulla Sicilia meridionale, mentre sulla parte settentrionale persisterà la nuvolosità con possibili precipitazioni e rovesci, in miglioramento dalla sera e per sabato. Questa tregua sarà breve, poiché domenica una nuova perturbazione, legata al vortice polare, porterà instabilità e maltempo sul Mediterraneo centrale.

Allerta Gialla della Protezione Civile

Per la giornata di oggi, la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo per tutta la Sicilia settentrionale, a causa delle previste intense precipitazioni e dei forti venti. Si raccomanda prudenza e di seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.