Jill Biden verrà in Sicilia, la First Lady americana alla scoperta delle radici messinesi

Si intensificano le voci riguardo a una possibile visita della First Lady americana, Jill Biden, in Sicilia. La notizia, ancora non ufficiale, indica mercoledì 4 dicembre come data probabile per l’arrivo di Jill Biden a Gesso, una piccola frazione di Messina con circa 600 abitanti, da dove partirono i suoi antenati. Oltre alla moglie del presidentye Usa ci sarà anche il marito? Non è dato saperlo.

Un viaggio atteso da tempo

A Messina intanto fervono i preparativi per l’eventuale visita di Jill Tracy Jacobs Biden. La First Lady, di origini messinesi, dovrebbe tornare nel villaggio di Gesso, da cui la sua famiglia emigrò negli Stati Uniti. Un ritorno atteso da anni, soprattutto dalla cugina Caterina, con cui Jill Biden condivide il legame di parentela attraverso il nonno paterno, Domenico Giacoppo.

Dalle interlocuzioni diplomatiche alla possibile visita

L’organizzazione della visita è frutto di mesi di interlocuzioni tra l’ambasciata americana e le autorità italiane. Ancora non è chiaro se Jill Biden sarà accompagnata dal marito, il Presidente Joe Biden. Intanto, a Messina e a Gesso si susseguono incontri istituzionali per definire il programma della visita, mantenendo il massimo riserbo.

Il legame con Gesso, un ritorno alle origini

Domenico Giacoppo, nonno paterno di Jill Biden, nacque a Gesso il 12 agosto 1898. Due anni dopo, con la sua famiglia, emigrò negli Stati Uniti, stabilendosi a Ellis Island. Il cognome Giacoppo venne poi cambiato in “Jacobs”. Domenico Jacobs sposò una donna americana e da questa unione nacque Donald, il padre di Jill Biden. Questo viaggio rappresenta quindi un ritorno alle origini per la First Lady, un’occasione per riconnettersi con la sua storia familiare.

Un evento di portata internazionale

La visita di Jill Biden a Gesso, un piccolo villaggio sui Monti Peloritani, trasformerebbe la località nel centro di un evento di portata internazionale. Mentre le istituzioni mantengono il riserbo, alcune indiscrezioni suggeriscono che la visita potrebbe avvenire in questi primi giorni di dicembre. Non è ancora chiaro se il Presidente Biden accompagnerà la moglie in questo viaggio.

Preparativi e attesa a Gesso

Riunioni per la logistica e la sicurezza sono già in corso, mentre da Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina, non arrivano né conferme né smentite. Tonino Macrì, presidente dell’Associazione culturale “Gesso la Perla dei Peloritani”, rivela di essere stato contattato da emissari dell’ambasciata statunitense per discutere l’organizzazione della visita. L’associazione, che ha ricostruito le origini messinesi di Jill Biden, aveva invitato la First Lady quattro anni fa e ora spera che la visita possa finalmente realizzarsi.