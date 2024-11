Costruita a Palermo la “Al Fulk”, nuova nave militare made in Italy

Fincantieri ha consegnato “Al Fulk”, l’unità anfibia (LPD – Landing Platform Dock) commissionata dal Ministero della Difesa del Qatar, presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia). Alla cerimonia di consegna hanno partecipato le autorità dei due Paesi, tra cui il capo di Stato maggiore della Marina del Qatar e il direttore del personale della Marina Militare italiana.

“Al Fulk” può svolgere diverse missioni militari e umanitarie

“Al Fulk”, che in arabo significa “la nave”, ha una lunghezza di 143 metri e una larghezza di 21,5 metri. Può ospitare circa 550 persone a bordo. La nave dispone di un ponte di volo per elicotteri e di un garage con rampe per mezzi da sbarco. È stata costruita secondo standard militari per garantire efficienti capacità anfibie. Può svolgere varie missioni, da interventi umanitari al supporto delle forze armate.

È l’ultima di una serie di navi militari realizzate da Fincantieri per il Qatar

“Al Fulk” è l’ultima di una serie di unità navali che Fincantieri ha realizzato per la Marina qatariota. In precedenza erano state consegnate 4 corvette classe “Al Zubarah” e 2 pattugliatori classe “Musherib”, costruiti tra i cantieri di Riva Trigoso e Muggiano. L’opera conferma la leadership di Fincantieri nella cantieristica militare.

Soddisfazione per la collaborazione italo-qatariota nella difesa

La consegna della nave segna il positivo rapporto di collaborazione tra l’industria della difesa italiana e il Qatar. Le autorità di entrambi i Paesi hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti e l’intesa dimostrata, auspicando che la partnership possa ulteriormente rafforzarsi.