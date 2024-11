Drammatico incidente sull’autostrada A20: auto capovolta

Questa mattina, nei pressi di Milazzo, si è verificato un incredibile incidente sull’autostrada A20 Messina – Palermo. Il conducente di un veicolo ha perso il controllo della sua auto mentre percorreva l’autostrada in direzione Palermo, per cause ancora da accertare. L’auto ha terminato la sua corsa capovolta nella corsia opposta in direzione Messina. L’automobilista è stato soccorso dagli operatori del modulo regionale Seus 118 Sicilia, che si trovavano di passaggio sull’autostrada di ritorno da un’esercitazione appena conclusa. Fortunatamente l’uomo ha riportato solo lievi ferite.

Pronto intervento del 118 evita il peggio

L’intervento degli operatori del 118, di rientro da un’esercitazione, è stato provvidenziale e ha permesso di prestare i soccorsi all’automobilista, evitando così conseguenze ben più gravi. Gli operatori sanitari, trovatisi a passare lungo l’autostrada proprio nel momento del terribile incidente, non hanno esitato a fermarsi per aiutare la persona coinvolta nello schianto. La loro professionalità e prontezza di riflessi ha fatto sì che l’uomo riportasse solo lievi contusioni.

Dinamica dell’incidente ancora da chiarire

Sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità le cause che hanno portato l’auto a perdere il controllo e a finire capovolta nella corsia opposta a quella di marcia.

Disagi al traffico, auto rimossa dal soccorso stradale

L’incidente ha causato inevitabili disagi al traffico lungo l’arteria autostradale,