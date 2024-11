Boom di passeggeri all’aeroporto di Palermo per Natale

L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo si prepara ad accogliere un’ondata di passeggeri durante le festività natalizie 2024-2025. Si stima un aumento di circa 21.000 viaggiatori nel periodo compreso tra il 23 dicembre 2024 e il 7 gennaio 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Traffico passeggeri in aumento del 15%

Le proiezioni elaborate da Gesap, la società di gestione dell’aeroporto palermitano, prevedono un transito complessivo di oltre 161.000 passeggeri, un incremento del 15,13% rispetto ai 140.000 passeggeri registrati durante le festività 2023-2024.

Crescita sia per i voli nazionali che internazionali

L’aumento del traffico passeggeri interesserà sia i voli nazionali che quelli internazionali. Per i voli domestici, si prevede un incremento di circa 17.000 passeggeri, pari al 15,17%. I voli internazionali, invece, dovrebbero registrare un aumento di circa 4.600 passeggeri, corrispondente al 14,98%.

Stagione invernale positiva per l’aeroporto di Palermo

Queste previsioni positive si inseriscono nel contesto di una stagione invernale in crescita per l’aeroporto di Palermo. L’offerta di posti a sedere è aumentata dell’8% rispetto alla precedente stagione invernale, con picchi giornalieri di oltre 20.000 passeggeri e una media di 150 passeggeri per volo.

Destagionalizzazione del turismo in Sicilia

Secondo Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, questi dati indicano un progressivo spostamento verso la destagionalizzazione dei flussi turistici in Sicilia. Palermo e la Sicilia si confermano mete ambite, grazie anche all’efficienza del sistema aeroportuale. Burrafato sottolinea l’importanza di proseguire su questa strada per consolidare l’economia e promuovere uno sviluppo sostenibile.