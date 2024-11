Turista perde il borsellino con 600 euro a Ballarò, palermitano glielo riporta in hotel

Marisa Corradi, originaria di Verolanuova, in provincia di Brescia, ha vissuto un’esperienza indimenticabile durante la sua recente vacanza a Palermo. Dopo aver visitato le bellezze artistiche e storiche della città, sabato si è recata al vivace mercato di Ballarò, un luogo ricco di colori, profumi e tradizioni. Tra le bancarelle di frutta, verdura, pesce e street food, però, la turista lombarda ha perso il suo portafogli, contenente circa 600 euro in contanti, carte di credito, bancomat e documenti d’identità. La scoperta della perdita ha generato un comprensibile momento di panico, ma la signora Corradi non avrebbe mai immaginato ciò che sarebbe accaduto di lì a poco.

La ricerca del proprietario tramite i social network

Rosario Scalia, un ristoratore palermitano, ha trovato il portafogli e, senza esitazione, si è messo alla ricerca della proprietaria. Dopo aver letto il nome sul documento d’identità, ha utilizzato i social network per rintracciare Marisa Corradi. Con grande impegno e determinazione, Scalia ha contattato la figlia della signora, il marito, il figlio e persino un cugino, nel tentativo di raggiungere la turista. Nel frattempo, la signora Corradi, ricordandosi di una richiesta di amicizia ricevuta su Facebook da un palermitano proprio il giorno della visita al mercato, ha aperto l’applicazione e ha trovato il messaggio del signor Scalia che la informava del ritrovamento.

La restituzione del portafogli e la gratitudine della turista

Con grande stupore della signora Corradi, il ristoratore si è recato personalmente in hotel per restituirle il portafogli, rifiutando persino una ricompensa. Un gesto di onestà e altruismo che ha profondamente colpito la turista lombarda, la quale ha voluto condividere la sua esperienza sui social network per ringraziare pubblicamente Rosario Scalia. “Sento in dovere di ringraziarlo pubblicamente, ci sono ancora persone oneste e bisogna raccontarlo. A questo signore grazie di vero cuore”, ha scritto la signora Corradi nel suo post su Facebook.

L’onestà e l’amore per Palermo

Il signor Scalia, rispondendo al messaggio di ringraziamento, ha commentato: “Non c’è bisogno di ringraziarmi. L’onestà non si compra ma soprattutto spero che alla fine vi sia piaciuta la mia città”. Un gesto che testimonia non solo l’onestà del ristoratore, ma anche l’amore per la sua città, Palermo, un luogo ricco di contraddizioni ma anche di grande cuore, come dimostra questa storia a lieto fine. La disavventura di Marisa Corradi si è trasformata in un’occasione per celebrare l’onestà e la solidarietà, valori che, fortunatamente, sono ancora presenti nella nostra società. Un esempio di come la gentilezza e l’altruismo possano trasformare una situazione difficile in un’esperienza positiva e memorabile.