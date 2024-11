Drammatico incidente stradale con l’auto della nonna, muore un ragazzo di 14 anni

Un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 novembre nei pressi di Novara ha spezzato la vita di Lorenzo Licata, un ragazzo di soli 14 anni originario di Campobello di Mazara. Il giovane viaggiava a bordo dell’auto guidata dalla nonna quando si è verificato il violento scontro con un’altra vettura.

Nello schianto coinvolti anche la nonna e il fratellino

Nell’impatto, l’auto su cui viaggiava Lorenzo è stata sbalzata contro un palo di cemento. La nonna del ragazzo e il fratellino di 5 anni, che si trovava sui sedili posteriori, sono rimasti feriti.

Inutili i soccorsi per il giovane Lorenzo

I vigili del fuoco hanno estratto i tre passeggeri dalle lamiere, ma per Lorenzo, seduto sul sedile anteriore, non c’era più nulla da fare. Il personale del 118 ha prestato soccorso alla nonna, le cui condizioni sono state classificate come codice giallo, e al fratellino, trasportato in codice rosso.

Il dolore della comunità di Campobello di Mazara

La famiglia, originaria di Campobello di Mazara, si era trasferita in Piemonte per lavoro anni fa. Lorenzo aveva appena festeggiato il suo 14esimo compleanno il 17 novembre. Lascia i genitori, due sorelle, una di 5 anni e una nata nel 2023, nonni, parenti e amici, profondamente scossi dalla tragedia. La notizia ha suscitato grande commozione nella comunità di Campobello di Mazara.