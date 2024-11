Dramma a Bagheria: compra panino, viene travolto da un ciclomotore e muore

Un uomo di 72 anni, Ciro Fontana, originario di Ficarazzi, è deceduto ieri sera a Bagheria in seguito a un incidente stradale. Il pensionato, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, era stato investito da un ciclomotore mentre attraversava via Consolare, dopo aver acquistato un panino presso la friggitoria Palumbo.

L’uomo è morto in ospedale

Immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza presso l’ospedale più vicino, l’uomo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate nell’impatto.