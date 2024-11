Terrore nella notte a Palermo, conducente ubriaco distrugge 9 auto parcheggiate

Ubriaco perde il controllo dell’auto e ne danneggia 9

Un 37enne palermitano, B.G., ha perso il controllo della sua Audi A3 in Piazza Amendola a Palermo, andando a sbattere contro 9 auto in sosta. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì. L’automobilista è stato trovato in evidente stato di ebbrezza dalla polizia municipale intervenuta sul posto.

Il rifiuto dell’alcoltest e il sequestro dell’auto

Il conducente si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e gli è stata ritirata la patente, oltre ad essere stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. La sua Audi A3, andata distrutta nell’impatto, è stata sequestrata. Fortunatamente non ci sono stati feriti, dato che in quel momento non transitavano pedoni.

Le auto danneggiate e i rilievi della Polizia

Sono state gravemente danneggiate 9 auto parcheggiate lungo la strada: Mini Cooper, Lancia Musa, Citroen C3, Chevrolet Captiva, Renault Koleos, Nissan Qashqai, Ford, Mitsubishi e Jeep Renegade. La Polizia Municipale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le indagini sono in corso.