Il mercato del credito al consumo in Sicilia sfiora i 5 miliardi, vola Findomestic

Il mercato siciliano del credito al consumo si attesta a quasi 5 miliardi di euro, rappresentando il 9,4% del mercato nazionale (escluse le carte di credito). Questo dato posiziona la Sicilia al terzo posto in Italia per volume di erogazioni, come emerso durante un incontro con la stampa tenuto da Marco Tarantola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Findomestic Banca.

Findomestic, leader nel credito al consumo

Findomestic Banca, leader in Sicilia e a livello nazionale nel settore del credito al consumo, ha erogato nell’isola 560 milioni di euro nei primi nove mesi dell’anno, conquistando una quota di mercato del 15,8%. L’azienda, ormai una realtà bancaria a 360 gradi, si impegna a fornire servizi trasparenti e semplici, con prodotti che azzerano le spese accessorie e includono tutti i costi nel TAEG. Tra le offerte, un conto corrente che consente la rateizzazione autonoma delle spese e un conto deposito svincolato con trasferimento fondi in tempo reale.

Il risparmio, una sfida per le famiglie siciliane

Secondo l’Osservatorio Findomestic, solo un quarto delle famiglie siciliane riesce a risparmiare, mentre oltre la metà (51%) dichiara di affrontare difficoltà economiche rilevanti. Questa percentuale supera la media del Sud (49%) e quella nazionale (39%). In questo contesto, Findomestic si propone di supportare le famiglie con prodotti flessibili e responsabili, come il “Prestito Personale Flessibile”, che permette di modificare l’importo delle rate o di rinviarne una all’anno, e la nuova carta di credito, che offre un controllo totale sulle spese e la possibilità di scegliere il piano rateale più adatto anche dopo l’acquisto.

Findomestic in Sicilia: una presenza consolidata

Con 40 anni di attività alle spalle e oltre un milione di clienti finanziati, Findomestic continua a investire in Sicilia. La sua presenza capillare sul territorio si articola in 34 agenzie, 430.000 clienti attivi e oltre 200 dipendenti, che collaborano con più di 400 partner nella grande distribuzione e 148 nel mercato dei veicoli. I correntisti Findomestic in Sicilia sono quasi 50.000, rappresentando oltre l’11% del totale nazionale.