Donna travolta e uccisa da un’auto sulla SS186 a Partinico

Una donna sulla cinquantina è stata travolta e uccisa da un’auto ieri sera mentre attraversava la strada statale 186 nel tratto in prolungamento di via Benevento a Partinico. Stando alle ricostruzioni della polizia municipale, la donna, residente in città da qualche tempo, stava attraversando quando è stata investita da un’auto guidata da un cinquantenne di Monreale, nei pressi della pizzeria “Pinocchio”.

Conducente sottoposto ad alcoltest, auto posta sotto sequestro

La donna è stata sbalzata per alcune decine di metri riportando lesioni interne gravissime. Soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale, è morta poco dopo. Il conducente è stato sottoposto ad alcoltest e la sua auto posta sotto sequestro. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale per ricostruire la dinamica.