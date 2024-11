Passeggia, si accascia e muore: tragedia a Palermo

Un uomo di 59 anni è morto a causa di un malore improvviso verificatosi in via Montepellegrino, a Palermo. L’uomo si è accasciato a terra, e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarlo.

Immediatamente dopo il malore, sono stati allertati i soccorsi del 118. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per oltre trenta minuti, ma purtroppo ogni sforzo è risultato vano.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia. Numerosi passanti hanno assistito alle operazioni di soccorso. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per diverse ore, con la carreggiata in direzione di piazza Giachery parzialmente bloccata dai mezzi di soccorso.