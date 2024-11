Precipita da scogliera e muore, lutto per Vincenzo Compagnone, 21 anni

La comunità di Terrasini è in lutto per la perdita di Vincenzo Compagnone, il giovane di 21 anni che lo scorso ottobre era rimasto vittima di un grave incidente, precipitando da una scogliera. La triste notizia è stata annunciata dal sindaco Giosuè Maniaci attraverso un commovente post su Facebook. “È sempre difficile trovare le parole giuste per comunicare una notizia del genere”, ha scritto Maniaci, esprimendo il profondo cordoglio dell’intera comunità alla famiglia e agli amici di Vincenzo.

Il ricordo del sindaco e della comunità

Il sindaco Maniaci ha voluto ricordare Vincenzo per il suo sorriso e la sua tenacia, sottolineando la forza d’animo con cui ha affrontato le ultime settimane. “Ha lottato fino alla fine nonostante i tanti interventi subiti in poco tempo”, ha aggiunto Maniaci. La comunità di Terrasini si stringe attorno al dolore dei genitori, dei familiari e degli amici, ricordando Vincenzo come un ragazzo gentile, disponibile e pieno di vita. Sui social, molti amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e il loro affetto per il giovane scomparso.

La caduta e il ricovero al Trauma Center

A seguito della caduta dagli scogli, Vincenzo era stato ricoverato in condizioni critiche al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la rimozione di un rene gravemente danneggiato. Nonostante gli sforzi dei sanitari, le sue condizioni si erano progressivamente aggravate, rendendo necessario il coma farmacologico. Purtroppo, la battaglia di Vincenzo si è conclusa tragicamente, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità di Terrasini.

Il dolore sui social

La notizia della scomparsa di Vincenzo ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio e condiviso ricordi del giovane. “Non ti dimenticheremo mai”, scrive un utente su Facebook. “Il tuo sorriso lo ricorderemo per sempre. Eri un ragazzo magnifico con un futuro roseo davanti. Purtroppo il destino è stato crudele”.