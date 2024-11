Ragazzo 32enne scomparso a Palermo, l’appello disperato della madre

Angoscia e preoccupazione attanagliano la madre di Fernando Henrique, un tecnico informatico brasiliano di 32 anni, scomparso a Palermo da circa due settimane. L’ultimo contatto risale al 28 ottobre, tramite una mail inquietante che ha lasciato la donna in preda alla disperazione.

Un viaggio intercontinentale e la tappa palermitana

Fernando, residente a Dublino da diversi anni, aveva informato la madre ad agosto di un imminente viaggio di lavoro che lo avrebbe portato a Gerusalemme, Washington e, infine, in Italia, con una tappa prevista a Palermo nel mese di ottobre. Alloggiato in una struttura ricettiva in Piazza Giulio Cesare, il giovane ha mantenuto i contatti con la madre fino al 28 ottobre, giorno in cui le ha inviato l’ultima comunicazione. Da allora, il suo cellulare risulta spento, sebbene abbia con sé i documenti.

L’appello disperato della madre

La madre, profondamente preoccupata, ha lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto” su Rai Tre, chiedendo aiuto a chiunque possa fornire informazioni utili al ritrovamento del figlio. Ha descritto Fernando come un giovane alto 1.80 metri, con occhi e capelli castani, che porta gli occhiali da vista. Ha sottolineato che il figlio parla portoghese e inglese, ma non italiano.

Preoccupazione per la salute del figlio

Durante la trasmissione, la madre ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di salute del figlio, affermando che sta attraversando un periodo difficile e necessita di cure mediche. Ha esortato chiunque lo riconosca a contattare la trasmissione o le forze dell’ordine, pregando di prendersi cura di lui.

Una lettera premonitrice

L’ultima mail ricevuta da Fernando conteneva premonizioni di pericoli imminenti a livello globale, con il consiglio alla madre di trasferirsi dalla città alla campagna per la sua sicurezza. Il giovane ha inoltre chiesto alla madre di non cercarlo, concludendo la lettera con una dichiarazione d’amore.