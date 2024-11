Boom di crociere a Trapani: previsti numeri record

Il porto di Trapani si prepara ad accogliere un numero crescente di navi da crociera nel 2025. Secondo i dati presentati dal presidente dell’Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, si prevede l’arrivo di circa 25.000 passeggeri, con un incremento del 113% rispetto al 2024. Anche il numero di approdi è destinato a crescere, raggiungendo le 58 unità, con un aumento del 45% rispetto alle 40 registrate quest’anno. Questi numeri confermano la Sicilia come meta turistica di grande appeal internazionale, in particolare per il segmento crocieristico di lusso.

Nuove compagnie e turismo di qualità

Trapani si afferma come destinazione privilegiata per le compagnie crocieristiche di alto livello. Quest’anno, cinque nuove compagnie hanno scelto il porto trapanese: Plein Cup con la MS Hamburg, Crystal Cruises con Crystal Serenity, Antarctica Cruises con Sylvia Earle, Phoenix Reisen con Deutschland e Regent Seven Seas Cruises con Seven Seas Mariner. L’interesse crescente da parte di compagnie di lusso testimonia l’attrattiva del territorio, ricco di bellezze naturali, storiche e culturali, che offre ai visitatori esperienze uniche.

Dragaggio e potenziamento del porto

Il completamento del progetto di dragaggio, previsto tra qualche mese, aumenterà la profondità dei fondali a -11 metri, consentendo l’accesso a navi di dimensioni maggiori. Questo intervento, finanziato con fondi del Pnrr, rappresenta un investimento strategico per il futuro economico di Trapani, aprendo le porte a un turismo internazionale di qualità e sostenibile. Il dragaggio non solo migliora le condizioni di sicurezza per l’accesso e l’ormeggio delle navi, ma amplia anche la tipologia di imbarcazioni che potranno scegliere Trapani come porto di arrivo e sosta.

Impatto economico e ricadute positive

L’aumento del traffico crocieristico genererà ricadute positive sull’intera filiera turistica locale, creando nuove opportunità di lavoro e alimentando la ripresa economica del territorio. Come sottolineato da Monti, l’intervento di dragaggio è significativo non solo dal punto di vista economico, ma anche simbolico, rappresentando la volontà della città di puntare su un turismo di qualità, capace di attrarre visitatori interessati alle ricchezze del comprensorio.

Collaborazione e promozione della destinazione

Il direttore generale della West Sicily Gate, Antonio Di Monte, ha evidenziato l’importanza del lavoro di promozione svolto in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, il Comune di Trapani, il Distretto Turistico West Sicily e gli operatori locali. Questo impegno congiunto ha contribuito al significativo incremento del traffico crocieristico previsto per il 2025. Tra le compagnie che contribuiranno a questo aumento, spicca MSC Cruises, che porterà a Trapani oltre 6.000 passeggeri a bordo della Explora II.

Integrazione porto-città e sviluppo futuro

L’obiettivo futuro è quello di integrare il porto alla città, arricchendo di funzioni urbane le aree portuali adiacenti al centro cittadino. Il prossimo passo sarà l’avvio dei lavori del waterfront, un progetto ambizioso che cambierà il volto di Trapani, proiettandola verso una nuova fase di sviluppo e valorizzando la sua tradizione marinara.