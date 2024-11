Violenta aggressione al responsabile dei rifiuti a San Cipirello

Due palermitani, raccoglitori di ferro, hanno aggredito il responsabile del servizio di raccolta rifiuti della ditta New System a San Giuseppe Jato e San Cipirello. L’aggressione è avvenuta presso il centro di raccolta intercomunale, dopo che il responsabile ha negato ai due l’accesso per il conferimento di alcuni frigoriferi, in quanto il centro serve esclusivamente i due comuni.

Violento pugno al volto e svenimento

Il responsabile, un uomo di 58 anni, è stato colpito al volto con un pugno ed è rimasto privo di sensi per circa mezz’ora. L’arrivo di alcuni dipendenti ha permesso l’intervento dei soccorsi. I due aggressori, rimasti sul posto, hanno dichiarato di essere stati provocati.

Arresto e ricovero in ospedale

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno condotto i due aggressori in caserma. Il responsabile, trasportato all’ospedale Civico di Palermo, è stato dimesso con la prognosi di un intervento chirurgico per la frattura del setto nasale.

Sindaco condanna l’aggressione

Il sindaco di San Cipirello, Vito Cannella, ha espresso la sua condanna per l’episodio di violenza, definendolo “inqualificabile”. Ha inoltre manifestato solidarietà al responsabile e preoccupazione per la sicurezza degli operatori del centro, sottolineando come l’impiegata addetta alla gestione degli ingressi non intenda più svolgere il suo lavoro da sola dopo l’accaduto.