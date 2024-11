Il centro commerciale Forum Palermo è stato venduto ad un colosso commerciale

Kryalos Sgr, una delle principali società italiane di gestione del risparmio con oltre 13 miliardi di euro di asset in gestione, ha annunciato l’acquisizione del Centro Commerciale Forum Palermo. L’operazione è stata effettuata tramite il fondo Sun, recentemente costituito e finanziato principalmente da fondi gestiti da Hayfin Capital Management. Questa acquisizione segna il primo investimento del fondo Sun, creato specificamente per cogliere opportunità strategiche nel settore retail.

Un investimento strategico nel retail

L’acquisizione del Forum Palermo rappresenta un’importante mossa strategica per Kryalos Sgr, confermando l’interesse della società per il mercato retail italiano. Il Forum Palermo, con una superficie di circa 50.000 mq, è un punto di riferimento commerciale per l’area di Palermo e comprende un centro commerciale, un cinema multisala e una struttura commerciale indipendente chiamata “Baglio Villa”.

Forum Palermo: un asset di grande valore

Il centro commerciale ospita 139 unità commerciali, tutte attualmente affittate, e un cinema multisala con sette schermi. Tra i suoi inquilini figurano importanti marchi internazionali, inclusi i brand del Gruppo Inditex e H&M. La struttura dispone anche di un ampio parcheggio esterno dotato di pannelli fotovoltaici. Multi, operatore specializzato di livello internazionale con una solida presenza nel mercato italiano e una particolare esperienza nel settore outlet e centri commerciali, continuerà a gestire la proprietà del complesso.

L’entusiasmo di Kryalos Sgr per l’acquisizione

Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr, ha espresso grande soddisfazione per l’acquisizione del Forum Palermo. Ha sottolineato l’esperienza del team di Kryalos nel settore retail e l’entusiasmo per l’espansione in Sicilia, in particolare a Palermo. Bottelli ha evidenziato l’importanza del Forum Palermo come centro di aggregazione per la comunità locale, in grado di soddisfare diverse esigenze, integrando attività commerciali, intrattenimento e servizi complementari. L’investimento nel Forum Palermo conferma l’impegno di Kryalos Sgr nel settore retail e la sua fiducia nelle potenzialità del mercato siciliano. L’obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente questo importante asset commerciale, contribuendo alla crescita economica del territorio.