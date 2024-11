Vedono la coda e vanno in corsia di emergenza, centinaia di patenti ritirate

Fare la coda in autostrada si sa è una bella rottura, ma fare ifurbetti a volte può costare davvero caro. È il caso di chi per evitare la coda in autostrada sceglie di fare il furbo e usare la corsia di emergenza per arrivare più veloce alla meta. Peccato che per almeno un centinaio di automobilisti beccati sulla autostrada A18 adesso potrebbe scattare anche la sospensione della patente dopo l’accento occhio della Polizia Stradale che li ha identificati tramite targa.

Patenti sospese per uso improprio della corsia d’emergenza

Cento automobilisti sono stati sanzionati dalla Polizia Stradale di Catania lo scorso fine settimana per aver utilizzato impropriamente la corsia d’emergenza sull’autostrada Messina-Catania e sulla Tangenziale. Le patenti sono state sospese e i punti decurtati. I conducenti, per evitare le code, hanno circolato sulla corsia riservata ai soccorsi, violando il Codice della Strada.

Controlli rafforzati e sanzioni severe

La Polizia Stradale ha annunciato controlli intensificati nei prossimi giorni, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza lungo le autostrade. Ricordiamo che l’uso improprio della corsia d’emergenza comporta sanzioni da 430 a 1.731 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente e la possibile sospensione della stessa da due a sei mesi, a discrezione della Prefettura.