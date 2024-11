Non si arresta l’ondata di maltempo sulla Sicilia, nuova allerta della Protezione Civile

Palermo – La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per la Sicilia orientale. Nelle prossime 24 ore sono previste precipitazioni diffuse e temporali, localmente anche intensi, sui settori ionici dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e attività elettrica. Per il terzo giorno consecutivo le scuole nella zona jonica messinese resteranno chiuse. I sindaci hanno già firmato le ordinanze di chiusura precauzionale.

Possibili sorprese, a rischio anche la Sicilia occidentale

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, oltre alla Sicilia orientale a rischio maltempo ci sarebbe anche la parte occidentale dell’isola. Le precipitazioni più intense, che inizialmente si pensava colpissero soprattutto le zone ioniche, potrebbero invece abbattersi su trapanese, agrigentino e palermitano. Resta comunque elevata l’allerta per temporali localmente forti su tutta la Sicilia, seppur in modo più moderato rispetto alle previsioni.

Atteso cambio di circolazione, maltempo in movimento

Le ultime proiezioni meteorologiche indicano un cambio di circolazione che favorirà le zone centro-occidentali della Sicilia per quanto riguarda le precipitazioni intense. Secondo gli aggiornamenti, il “clou” del maltempo dovrebbe colpire soprattutto trapanese, agrigentino e palermitano. Non si escludono però temporali localmente forti anche nel resto dell’isola, seppur in maniera più moderata. La situazione rimane dunque in evoluzione.