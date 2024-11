Donna investita da autobus a Palermo: è grave

Una donna di 49 anni, V.P., è stata investita da un autobus dell’Amat in via Antonio de Saliba, vicino a piazzale John Lennon, a Palermo. L’incidente è avvenuto mentre la donna attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L’impatto, molto violento, ha causato diverse fratture alla vittima.

Soccorsi immediati e ricovero in codice rosso

Immediatamente dopo l’incidente, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto e hanno trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Villa Sofia. La paziente è attualmente ricoverata in prognosi riservata. La polizia municipale, presente sul luogo dell’incidente, ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.