Ondata di concorsi nella sanità pubblica siciliana: oltre 200 posti in palio

La Sicilia offre nuove opportunità di lavoro nel settore sanitario, con oltre 200 posti a concorso. Le posizioni aperte coprono una vasta gamma di specializzazioni e sono distribuite in diverse province dell’isola, tra cui Caltanissetta, Palermo e Agrigento. I bandi di concorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti web delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) di riferimento. È fondamentale consultare le fonti ufficiali per verificare le scadenze per la presentazione delle domande.

Caltanissetta Offre il Maggior Numero di Posizioni

L’ASP di Caltanissetta, guidata da Salvatore Lucio Ficarra, ha bandito il maggior numero di posti, ben 170, per dirigenti medici in diverse branche ospedaliere. La selezione avverrà tramite titoli ed esami, offrendo un’importante opportunità per i professionisti del settore.

Opportunità anche a Catania, Palermo e Agrigento

L’ospedale Garibaldi di Catania ha indetto due concorsi per un totale di 11 posti: 2 in urologia e 9 per infermieri pediatrici. A Palermo, gli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello cercano 10 dirigenti medici per il reparto di medicina d’emergenza-urgenza. Il Policlinico di Palermo, invece, ha aperto le selezioni per la creazione di due graduatorie per incarichi a termine in oftalmologia e direzione medica di presidio ospedaliero.

L’ASP di Agrigento Ricerca Dirigenti per Diverse Specializzazioni

L’ASP di Agrigento, diretta da Giuseppe Capodieci, ha bandito un concorso per 13 posti di direzione di unità operative complesse. Le posizioni aperte riguardano diverse specializzazioni, tra cui oncologia medica, terapia intensiva neonale, radiodiagnostica, neurologia, chirurgia vascolare, laboratorio di analisi e otorinolaringoiatria presso l’ospedale di Agrigento. Ulteriori posti sono disponibili a Canicattì (ostetricia e ginecologia), Licata (chirurgia generale e medicina interna), Sciacca (anatomia e istologia patologica) e Ribera (malattie infettive e tropicali, area territoriale del farmaco e psicologia). Inoltre, l’ASP di Agrigento ha aperto un ulteriore concorso per un dirigente analista.

Consultare le Fonti Ufficiali per Maggiori Dettagli

Per ulteriori informazioni sui singoli concorsi, si raccomanda di consultare la Gazzetta Ufficiale e i siti web delle ASP competenti. È importante verificare attentamente i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e le scadenze.