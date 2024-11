Auto travolge due sorelle, dramma a Carini

Due sorelle di 76 e 78 anni sono state investite mentre attraversavano la statale 113 all’altezza di Bivio Foresta a Carini, in provincia di Palermo. Le due donne sono state travolte da una Fiat Panda il cui conducente non è riuscito a frenare anche a causa della pioggia che in quel momento cadeva abbondante.

Le indagini sull’incidente sono condotte dagli agenti della polizia municipale di Carini, guidata dal comandante Marco Venuti. Le due sorelle sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo; le loro condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.