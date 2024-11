Allerta Meteo Rossa in Sicilia, forti piogge e scuole chiuse

In Sicilia, allerta meteo rossa per precipitazioni intense e forti temporali. La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova ondata di maltempo, con l’allerta meteo che passa da arancione a rossa fino alle 24 di domani, 12 novembre. La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino che prevede precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori orientali dell’isola.

. Allerta gialla per parte della provincia di Messina e per la provincia di Palermo, allerta arancione per tutto il resto dell’isola.

Fenomeni intensi e rischio allagamenti

I fenomeni meteorologici previsti saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, con il rischio di allagamenti e disagi alla circolazione. La situazione è particolarmente critica nella provincia di Messina e nella zona ionica, dove l’allerta rossa indica un elevato rischio di eventi estremi.

Scuole chiuse in diversi comuni

In seguito all’innalzamento dell’allerta, diversi sindaci hanno emesso ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 12 novembre. Al momento, sono 26 i comuni che hanno disposto la sospensione delle attività didattiche, tra cui Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Santa Teresa di Riva, Messina e Catania. Altri comuni potrebbero seguire nelle prossime ore.

Misure di sicurezza e allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale invita la popolazione a prestare massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali. A Messina, il Comitato Comunale di Protezione Civile (COC) è in stato di allerta e sta valutando le misure da adottare per garantire la sicurezza dei cittadini. Si raccomanda di consultare il sito web della Protezione Civile Sicilia (www.protezionecivilesicilia.it) e la pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/DrpcSicilia/) per aggiornamenti e informazioni in tempo reale.

Allerta massima per la giornata di domani

L’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile regionale sottolinea la gravità della situazione e l’importanza di adottare comportamenti prudenti. Il bollettino dice che ci saranno piogge “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e ionici, con apporti al suolo da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sul versante ionico nord-orientale dell’sola, dove fenomeni assumeranno carattere di maggiore persistenza; sparse, anche carattere di rovescioo temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”